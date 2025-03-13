تفاصيل جديدة عن حالة الفنان عادل إمام الصحية

وتجدد الحديث عن الفنان مؤخرا، على لسان أسماء فنية مصرية بارزة، ليسجل صاحب لقب "الزعيم" حضوره وتصدره المشهد الفني من جديد، وذلك بشأن أوضاعه الصحية غير المعلنة من قبل أسرته.وكشف الفنان خالد سرحان، الذي تعاون سابقًا مع في أعمال فنية، من بينها، فيلم "التجربة الدنماركية"، تفاصيل الوضع الصحي للفنان الكبير، وقال إنه تواصل معه قبل مدة قصيرة، وأنه بحالة صحية جيدة، مضيفًا: "الفنان بخير، وحالته الصحية زي الفل".وعدّ خلال استضافته في برنامج "حبر سري" تعاونه مع الفنان في عملين دراميين وثلاثة أفلام سينمائية، "فرصة متميزة منحته قدرا كبيرا من النضج الفني"، على حد قوله.في المقابل، استعاد الممثل باسم سمرة مؤخرا، ذكريات مرت عليها 19 عامًا على تعاونه مع الفنان في فيلم "عمارة يعقوبيان"، الذي أُنتج في عام 2006، وذكر موقفا لا يُنسى جمعه به، قائلا "شهد اللقاء الأول بيني وبين الفنان عادل إمام، حالة من الخوف من جانبي، إذ شعرت أنه قد يتعرض لي بالمضايقة، في حين أنني لن أصمت حيال ذلك".وأضاف سمرة لدى حلوله ضيفًا على بودكاست "ليك لوك" مع عمر متولي، نجل شقيقة الفنان عادل إمام، قائلًا "لقد حدث عكس ما توقعته تمامًا في لقائي بالفنان عادل إمام، كان لطيفًا معي، وحادثني عن ملابسي آنذاك، وكان ردي عليه أنها ملابسي الخاصة وليست ملابس الشخصية التمثيلية التي ألعبها، حتى أنهى حديثه معه بالابتسام له".يذكر أن الفنان باسم سمرة يُشارك للعام الثاني على التوالي في بطولة مسلسل "العتاولة" إلى جانب أحمد السقا، وطارق لطفي، وزينة، وعدد من الممثلين المنضمين لأحداث الجزء الثاني، من بينهم، فيفي عبده، ونسرين أمين، وأمير صلاح الدين وآخرون، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.