الموت يفجع حسين الجسمي

وكتب على حسابه بمواقع التواصل: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى المغفور له بإذن الله تعالى: حسن جمعة الجسمي".وكان قد نعى في الماضي شقيقه جمال ، ليكون قد فقد شقيقين بغضون 4 اشهر.