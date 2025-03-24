حمل دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يتصدر.. هل من تأكيد رسمي؟

ورغم انتشار هذه الأنباء، فإن الثنائي لم يعلقا حتى الآن لتأكيد صحتها أو نفيها.في وقت سابق، كشفت دانييلا عن رغبتها الشديدة في أن تصبح أماً، حيث صرحت في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، قائلة: "أكتر حلم بدي حققه هو أن أصبح أماً".يُذكر أن دانييلا وناصيف احتفلا بزفافهما في الأول من يوليو الماضي، في حفل خاص اقتصر على العائلة والمقربين، وسط إجراءات صارمة لمنع التصوير، حيث تم وضع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة. (سيدتي)