ويل سميث يتصدر الترند بسبب مسلسل منذ 35 سنة

وشاهد وعلي مقطع فيديو على لسلوك مفاجئ لـ خلال دوره الأول في الفيديو، وقال مازحًا: "هذا أسوأ مقطع هنا" أثناء .وقالت تاتيانا علي، "كنت تعرف السيناريو بالكامل"، قبل أن يمزح قائلًا، "لا يوجد سبب لنجاحنا"، ولعب الثنائي دور ابني العم ويل وآشلي، على التوالي، في المسلسل الكوميدي من التسعينيات.وأضاف ، " مرت ست حلقات قبل أن يخبرني أحدهم أنه علينا التوقف، وأن هذا المسلسل سيئ، كان الأمر أشبه بـ"المأساة".ثم تعانق الثنائي وقال سميث: "سعيد برؤيتكما يا تاتس، أحبك".