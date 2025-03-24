ميرنا نور الدين تشعل السوشيال ميديا

ميرنا نور الدين تحذف صور زوجها من إنستجراموقامت ميرنا نور الدين بخطوة مفاجئة بحذف جميع الصور التي كانت تجمعها بزوجها، مدرب اللياقة البدنية عمر ، من حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".ولم يمر هذا الإجراء المفاجئ مرور الكرام على جمهورها، خاصة وأنه جاء في توقيت لافت، حيث تزامن مع منشور غامض أثار فضول الجميع، فقد قامت ميرنا بنشر صورة جديدة عبر حسابها على "فيسبوك"، تجمعها بالفنان أحمد العوضي من كواليس أحدث أعمالهما الدرامية المرتقبة في رمضان 2025 وهو مسلسل "فهد البطل".صورة ميرنا نور الدين وأحمد العوضيانتشرت صورة جمعت الثنائي ميرنا نور الدين وأحمد العوضي من مسلسل فهد البطل وأثارت جدل كبير، وأرفقتها ميرنا بتعليق يحمل في طياته الكثير من المعاني والغموض "اللي بيحب.. بيضحي"، وهذا التعليق القصير والمقتضب فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات، خاصة وأن العلاقة بين ميرنا وزوجها لم تكن معروفة بوجود أي خلافات أو مشاكل علنية.ولم يكتفي أحمد العوضي بالصمت تجاه هذا المنشور، بل بادر بالتفاعل معه بطريقة أضافت المزيد من الغموض والإثارة، فقد علق على صورة ميرنا قائلاً "كناريا قلب فهد"، وأتبع تعليقه بإيموجي قلب يعبر عن المودة والتقدير، ولم تتردد ميرنا في الرد على تعليق العوضي، حيث كتبت "قلب كناريا"، وأرفقت ردها بإيموجي قلب مماثل.