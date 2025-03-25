تصاعد الأزمة بين رمضان وصبري

ورد رمضان بالمثل في خطوة عززت التكهنات حول توتر العلاقة بينهما.وجاء ذلك على خلفية موقف مزعج بينهما خلال إحدى الحفلات الفنية في .وكانت الحفل قد التقطت لحظة التوتر بين النجمين، حيث بادر رمضان بمصافحة عند لقائهما، إلا أن الموقف اتخذ منحى غير متوقع عندما قالت له: "مبروك يا ابني برنامجك"، ليأتي رده صادما: "ابنك؟! أنتِ مجنونة؟".لم تتمكن من الرد على تعبير رمضان الغاضب، وظهرت عليها علامات الصدمة واضحة قبل أن تنصرف سريعا من المكان متأثرة.وقد حاول أحد الحضور تهدئة الأجواء دون جدوى، بينما طلبت من الصحفيين عدم توجيه أي أسئلة لها قائلة: "من فضلكم، سيبوني في حالي"، وهي تحاول إخفاء دموعها عن عدسات الكاميرات.من جانبه، لم يبد رمضان أي تأثر بما حدث، واستكمل جلسته في الحفل لبعض الوقت قبل أن يغادر.يذكر أن النجمين سبق أن تعاونا في مسلسل "الأسطورة" عام 2017، حيث جسدا قصة حب تعيقها الفوارق الاجتماعية، كما شاركا معا في فيلم "الديزل" عام 2022.