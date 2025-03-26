بضمنها بياض الثلج.. 5 أفلام من ديزني حوِّلت لنسخ حية

وسعت ديزني من خلال هذه الإصدرات إلى تقديم تجربة جديدة بهدف جذب مختلف الشرائح من الجمهور.5 أعمال تم تحويلها إلى نسخ حيةونعرض أبرز الأعمال الكلاسيكية التي حولت إلى نسخ حية:فيلم Cruella عرض عام 2021وتدور أحداث الفيلم في فترة السبعينيات بلندن حول قصة حياة "كورلا دي فيل" من مرحلة الطفولة وقبل تحولها إلى السيدة الشريرة، إذ يكشف الفيلم الأسباب التي أدت لهذا التحول.أبطال فيلم Cruella• إيما ستون• إيما تومسون• جويل فراي• بول والتر هوزر• إميلي بيتشام• مارك سترونجفيلم Pinocchio عرض عام 2022وفي نسخة حيّة عن الكلاسيكية الشهيرة، يعود “بينوكيو” بحكاية الطفل الخشبي الذي يسعى ليصبح صبيًا حقيقيًا.والفيلم من بطولة توم هانكس بدور “جيبيتو”، النجار الذي يصنع بينوكيو، وإخراج زيميكس.ويحمل العمل روح القصة الأصلية، مع لمسة جديدة تمنح الجمهور فرصة للتعرف على علاقة "جيبيتو وبينوكيو" بشكل أكثر عمقًا.أبطال فيلم Pinocchio• توم هانكس• إيفان أينسوورث• لورين براكو• جوزيف جوردن ليفيت• لوك إيفانز• كيجان كايفيلم Peter Pan & Wendy عرض عام 2023ويعيد الفيلم تقديم حكاية الفتى الذي لا يكبر، في مغامرة مليئة بالسحر.والفيلم من بطولة جود لو بدور القبطان "هوك"، وأليسا واباناتاهك بدور “تايغر ليلي”، إذ يركز العمل على تقديم الشخصيات برؤية جديدة تناسب الزمن الحالي.ويتناول الفيلم مغامرات بيتر وويندي وأصدقائهما في “نيفرلاند”، مع التركيز على الصداقة وقوة الإرادة.أبطال فيلم Peter Pan & Wendy• جود لو• يارا شهيدي• مولوني• إيفر أندرسون• جوزيف بيكرينج• جيم جافيجان• نواه ماثيوز ماتوفسكي• سيباستيان بيلينجسلي رودريجيزفيلم Mufasa: The Lion King عرض عام 2024وتأخذ النسخة الحية الجمهور إلى الماضي في رحلة مشوقة تكشف أصول أحد أكثر الشخصيات المحبوبة في عالم ديزني.ويقدم الفيلم قصة حياة “موفاسا” منذ صغره، إذ نتعرف على التحديات التي واجهها ليصبح الملك الذي نعرفه. الفيلم من إخراج باري جنكنز.نجوم فيلم Mufasa: The Lion King• آرون بيير• كلفين هاريسون جونيور• سيث روجان• بيلي إيشنر• جون كاني• مادس ميكلسنفيلم Snow White عرض عام 2025وأعيد شخصية بياض الثلج الشهيرة في نسخة ديزني حية مع لمسات جديدة تعيد تعريف الشخصية.والفيلم من بطولة رايتشل زيغلر بدور “بياض الثلج”، وغال غادوت بدور الشريرة، ومن إخراج مارك ويب.وتحمل القصة طابعًا عصريًا يعيد تقديم الحكاية الشهيرة بلمسة تمكّن البطلة من التحكم بمصيرها، مع موسيقى وأغانٍ جديدة أبرزها “في انتظار أمنية”، التي أضفت روحًا جديدة على العمل.نجوم فيلم Snow White• راشيل زيجلر• غال غادوت• أندرو بورناب• إديسون بورش• آنسو كابيا• كولين كارمايكل