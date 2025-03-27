"بالـ 90".. اللّغز الذي شغل العراق وأعاد الحياة لبرامج المسابقات في رمضان!



بعد أربعة سنوات من الغياب، أطلّ علينا برنامج "بالـ 90" بوسمه الثاني، مع الاعلامي المتميّز علاء بتي، خلال شهر رمضان على شاشة "السومرية". وقد حافظ البرنامج على حلّته القديمة حيث يجول فريق البرنامج المحافظات العراقية باحثًا عن أماكن تجمعات الشباب والعائلات ليشركهم في مجموعة من الألعاب تخوّلهم ربح جوائز مالية قيّمة.



لكن ما لم يكن بالحسبان هو أن تتحول حزورة البرنامج إلى تريند يكتسح مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا منصتي "تيك توك" و"انستغرام" في .



"بالـ 90" هو برنامج مسابقات ديناميكي يجمع بين الترفيه والتفاعل المباشر مع الجمهور، حيث يأخذنا المقدّم المتميّز، علاء بتي، في جولة شيّقة بين شوارع وأماكن تجمع الشباب والعائلات، ليشركهم في تحديات ممتعة، ألغاز ذكية، وألعاب حماسية مقابل الحصول على مالية فورية في حال نجحوا في فكّ اللّغز. بحيث تكون 90 ثانية فقط هي الحدّ الفاصل بين المشترِك والجائزة!



ومن الخامسة حتّى الآن، عجز العراقيون عن فكّ اللّغز الشهير "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ وقد تخطّت الجائزة المليوني دينار!

هذا اللّغز الّذي تخطّى حدود الالغاز وتحوّل إلى تريند، حتّى بات الشغل الشاغل للعراقيين الّذين ما برحوا يبحثون عن شيفرة واحدة لفكّه. وبات منتشرًا، بشكلٍ كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا منصتي "تيك توك" وانستغرام"، بين من يبحث عن الجواب ومن يعتقد أنّه يعرفه.

ولم يخلُ الامر من بعض التعليقات المضحكة حول الموضوع حيث علّق أحد المتابعين:" ياريت احد يحله ويفضنه واللّه حتى عصبانه تعبت من التفكير".

وقال أحدهم أيضًا:"معقوله 50 مليون عراقي ما عرف الجواب الگاع تنگلب واني ما انگلب منو اني الجائزة وصلت مليونين".

حتى أنّ البعض وصل بهم الحال إلى طرح السؤال على كونه يملك إجابة لأيّ سؤال.

من جهةٍ أخرى، وبعيدًا عن اللغز، حصدت مقاطع "بالـ 90" ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي. كونها توثّق حالات إنسانية أو طرائف أو حتّى بعض الغرائب مثلًا مقطع "أطول رجل في المدائن" الذي تخطى حاجز المليون مشاهدة بيوم واحد.



برنامج "بالـ 90" ليس التجربة الاولى للسومرية في برامج المسابقات خلال شهر رمضان ، فلطالما تميّزت الاخيرة بباقة من الرامج الناجحة التي انطبعت في ذاكرة المشاهدين. ولعلّ أبرزها برنامج "ماجينا يا ماجينا"، الّذي استمرّ لأكثر من خمسة مواسم مكلّلة بالنجاح.

وكان "ماجينا يا ماجينا"، يُقدّم أجواء ترفيهية مسلية ومشوقة يستمتع خلالها المشاهدون ويتحمسون لمعرفة اللغز ويقضون أمتع الأوقات حتى لو لم يحزروا الإجابة.



وبين ضجة "التريند" والكم الهائل من الاجوبة يبقى السؤال:"من هو سعيد الحظ أو بالاحرى "البطل" الذي سيضعها بالـ 90"؟