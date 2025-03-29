عابد فهد يكشف أسباب منعه من دخول سوريا

واكد ان احد أسباب منعي من الدخل الى هو مسلسل "دقيقة صمت" الذي أثار غضب النظام السوري السابق.وقال: "تناول هذا المسلسل مسألة الفساد والمعاناة في ، وعلى أثر ذلك تم عزل وزير الاعلام حينها وأصدروا قوانين بفرض رقابة مشددة على الأعمال".وأضاف، انه "منعت وقتها من الخروج من سوريا، وتم توقيفي نصف ساعة على الحدود وكانت بمثابة رسالة انه غير مرغوب بي، ولولا تدخل احد الأصدقاء لكنت منعت من المغادرة كلياً".