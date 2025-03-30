هجوم لاذع على رامز جلال بسبب الزمالك

واتهمت تعليقات كثيرة رامز بالإساءة لصورة لاعبي كرة القدم المصريين والاستهزاء بهم على نحو يخرج البرنامج من باب "المداعبات المقبولة" أو "التعليقات الطريفة" ويدخل به في خانة "الإهانة الشخصية".وكانت أكثر الحلقات انتقادا تلك التي استضاف فيها رامز اللاعب ناصر ، نجم نادي ، إذ هاجم كثيرون الفنان؛ بسبب ما اعتبروه سخرية من أصول ناصر الريفية المتواضعة واستهزاء بلهجته واستغلالا لحسن نيته وبراءته.ورأى كثيرون أن أداء رامز لا يسير وفق معايير الحياد الإعلامي؛ إذ يتعمد نتيجة انتمائه للنادي أن يقلل من شأن لاعبي الغريم التقليدي وهو نادي ويحرضهم على إدارة ناديهم، بينما يفعل العكس مع لاعبي .وتصاعدت الانتقادات مع حلقة إذ أكد نشطاء مواقع التواصل أن لم يكن يليق به أن يقبل المشاركة في برنامج يقوم على السخرية، وكان عليه أن يحترم هيبة منصبه.واعتبر البعض أن مدرب المنتخب تورط في عدد من "الأخطاء القاتلة" مثل الإدلاء برأيه في قضية جماهيرية حساسة هي انتقال "زيزو" نجم الزمالك إلى وتأكيده أنه من الأفضل للاعب أن يترك الزمالك، وهو ما اعتبره كثيرون بمثابة صب البنزين على نار التعصب الكروي.وأمام سيل الانتقادات، اضطر إلى التأكيد على أنه احترم مكانة ولم يكمل "المقلب" حتى النهاية كما كان مخططا، وهو تبرير لا يبدو أنه نجح في التخفيف من موجة المشتعلة عبر منصات التواصل في الساعات الأخيرة.