وفاة "شرير" فيلم جيمس بوند

وأكد كريسبين هيليون غلوفر، نجل الممثل المخضرم، خبر الوفاة على صفحته على "إنستغرام" يوم السبت، لكنه لم يُقدم أي تفاصيل إضافية. ولم يُكشف عن سبب الوفاة.ونشر كريسبين، الذي جسّد دور "جورج مكفلاي" في سلسلة أفلام "العودة إلى المستقبل"، سلسلة من المنشورات على إنستغرام بعنوان "بروس هربرت غلوفر 2 ايار 1932 - 12 اذار 2025".وأشاد بوالده الراحل، وشارك صورا من ظهور في حلقة من مسلسل "بيري ماسون" عام 1965، وفيلم "الحي الصيني" من إخراج رومان بولانسكي عام 1974.وولد نجم فيلم "عالم الأشباح" في 2 ايار 1932 في شيكاغو، إلينوي، خلال فترة الكساد الكبير.وانضم إلى سوق العمل في السادسة من عمره فقط، وكان يتقاضى 60 سنتًا أسبوعيا لتوصيل البقالة.وصرح غلوفر لموقع "ذا أوريجينال فان جوخ إير أنثولوجي" عام 2019: "أعتقد أن هذه المرأة كانت تمتلك متجرًا. ووجدت أن من اللطيف أن تعرض عليّ وظيفة".وأضاف: "كنت أتقاضى 10 سنتات يوميا لتوصيل البقالة بعد المدرسة وصباح السبت، فأتقاضى 60 سنتا أسبوعيا. كنت أحيانا أحصل على إكرامية ممن أوصل إليه، لكن تلك كانت بداية بحثي عن عمل".وبعد المدرسة ، لعب بروس كرة القدم في كلية "رايت جونيور"، وانضم إلى فريق شبه محترف حتى تم تجنيده في للمشاركة في الحرب الكورية عام 1953.وعندما انتهت الحرب، توقفت مسيرته الكروية مؤقتا بعد إصابته بالملاريا، فحاول المشاركة في مسرحية عام 1955، وبدأ مسيرته التي استمرت لعقود في مجال الترفيه.وأوضح قائلا في تصريح صحفي: "عندما عدتُ مصابا بالملاريا، لم أستطع الحصول على منحة كرة القدم، فاضطررتُ للعودة إلى الكلية التي كنت ألعب فيها كرة القدم، والحصول على المزيد من الساعات الدراسية الجامعية..رأيت إعلانا لمسرحية، فذهبتُ لاختبار نفسي فيها".وكان هذا الممثل المسرحي والسينمائي من بين الممثلين الأصليين لعروض برودواي "الأسد في الشتاء"، و"الأم الشجاعة وأطفالها"، و"ليلة الإغوانا".وعندما بلغ الثلاثينيات من عمره، انتقل إلى ، وشارك كضيف شرف في مسلسلات مثل "باتلستار غالاكتيكا" و"غانسموك".وانشغل بروس للغاية بمشاركته في مشاريع متعددة كل عام، لكن أبرز مشاريعه كان فيلم "Walking Tall" وفيلم "Diamonds Are Forever" المرشح لجائزة الأوسكار، والذي عُرض على الشاشة الكبيرة عام 1971.ومن بين الأقوال التي لا تُنسى له عندما قال بشخصية "السيد وينت" في فيلم "Diamonds Are Forever": "وإذا لم تنجح في المرة الأولى، يا سيد كيد؟"، فردّ عليه زميله في التمثيل، بوتر سميث، الذي لعب دور السيد كيد: "سأحاول، سأحاول مرة أخرى".وفي الفيلم، لقي "السيد وينت"، الذي لعب دوره بروس، حتفه على يد بوند، الذي لعب دوره شون كونري، عندما ربط العميل الخاص قنبلة بين ساقيه وألقاه من على متن سفينة.واستمر بروس في التمثيل حتى أوائل الثمانينيات من عمره، حيث كان آخر ظهور له في فيلم "التأثير" عام 2015، والذي شارك في بطولته أيضا كريسبين.