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"انت مجنونة".. ياسمين صبري تقبل اعتذار محمد رمضان وتوقف إجراءات مقاضاته
فن وثقافة
2025-04-01 | 14:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
519 شوهد
أعلنت الفنانة
ياسمين
صبري
قبولها اعتذار الفنان
محمد رمضان
عن الإساءة التي صدرت منه خلال حفل سحور رمضاني.
وقررت
ياسمين
وقف الإجراءات القانونية ضده، مؤكدة حرصها على العلاقات الطيبة بينهما والزمالة الفنية، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأصدر المستشار
طاهر
الخولي، الوكيل القانوني لياسمين
صبري
، بيانًا أوضح فيه أن ما قام به
محمد رمضان
من سبّ وقذف وتشهير يمثل جرائم جنائية وفقًا للقانون، إلا أن موكلته قررت إنهاء القضية بعد تلقيها اعتذارًا رسميًا من رمضان عبر رسائل خاصة ومنشورات على حساباته الرسمية.
وأضاف البيان أن قرار
ياسمين
بقبول الاعتذار جاء تقديرًا لقيم التسامح في هذه الأيام
المباركة
، لكنها في الوقت ذاته أكدت على أهمية تحلي الشخصيات العامة بالمسؤولية في تصرفاتهم، خاصة في المناسبات العامة، مشددة على ضرورة الالتزام بالتصرفات اللائقة احترامًا للقيم والتقاليد.
من جانبه، بادر
محمد رمضان
بالتصالح، مشددًا على العلاقة القوية التي تجمعه بياسمين، وأن ما حدث كان سوء فهم غير
مقصود
. ونشر رمضان رسالة عبر حسابه على إنستغرام قال فيها: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد
الفطر
المبارك
.. ورسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح
ياسمين
صبري
: لا عتاب بين الأحباب، وكل سنة وأنتِ طيبة وناجحة في حياتك وعملك".
وبدأت الأزمة عندما التقت
ياسمين صبري
ومحمد رمضان في حفل "سحور ميديا هب"، حيث هنأته بنجاحه في رمضان قائلة بعفوية: "مبروك يا ابني"، ليرد عليها مازحًا: "ابنك إزاي؟ أنتِ مجنونة؟!"، ما أثار استياءها وجعلها تغادر الحفل غاضبة.
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