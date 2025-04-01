"انت مجنونة".. ياسمين صبري تقبل اعتذار محمد رمضان وتوقف إجراءات مقاضاته

وقررت وقف الإجراءات القانونية ضده، مؤكدة حرصها على العلاقات الطيبة بينهما والزمالة الفنية، بحسب وسائل إعلام محلية.وأصدر المستشار الخولي، الوكيل القانوني لياسمين ، بيانًا أوضح فيه أن ما قام به من سبّ وقذف وتشهير يمثل جرائم جنائية وفقًا للقانون، إلا أن موكلته قررت إنهاء القضية بعد تلقيها اعتذارًا رسميًا من رمضان عبر رسائل خاصة ومنشورات على حساباته الرسمية.وأضاف البيان أن قرار بقبول الاعتذار جاء تقديرًا لقيم التسامح في هذه الأيام ، لكنها في الوقت ذاته أكدت على أهمية تحلي الشخصيات العامة بالمسؤولية في تصرفاتهم، خاصة في المناسبات العامة، مشددة على ضرورة الالتزام بالتصرفات اللائقة احترامًا للقيم والتقاليد.من جانبه، بادر بالتصالح، مشددًا على العلاقة القوية التي تجمعه بياسمين، وأن ما حدث كان سوء فهم غير . ونشر رمضان رسالة عبر حسابه على إنستغرام قال فيها: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد .. ورسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح : لا عتاب بين الأحباب، وكل سنة وأنتِ طيبة وناجحة في حياتك وعملك".وبدأت الأزمة عندما التقت ومحمد رمضان في حفل "سحور ميديا هب"، حيث هنأته بنجاحه في رمضان قائلة بعفوية: "مبروك يا ابني"، ليرد عليها مازحًا: "ابنك إزاي؟ أنتِ مجنونة؟!"، ما أثار استياءها وجعلها تغادر الحفل غاضبة.