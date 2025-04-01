مشهد انفجار يصيب احمد عز والمخرج.. إلغاء فيلم "The Seven Dogs"

وشارك آل الشيخ صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، معلقًا: "نظرًا لظروف خارجة عن إرادتنا، وبعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير، سيتم إلغاء العمل مع تعويض المنتج والممثلين وفريق التصوير".وشهد The Seven Dogs استعدادات ضخمة، وشارك المستشار في الكشف عن بعض كواليسه، حيث نُشرت صور توضح إمكانيات مشاهد الأكشن التي كان سيحتويها الفيلم.