احدها بطولة منى زكي.. ترخيص 3 أفلام مصرية جديدة (+18) لأول مرة منذ سنوات

وتضم القائمة، فلم "الرحلة 404" بطولة ، و"الملحد" لأحمد ، و"أصل الحكاية" تأليف وإخراج ، لتعود الأفلام المصنفة للكبار فقط لأول مرة بعد اختفاء لنحو 6 أعوام حين صنف فلم "بلا تبوسني" حينها بهذا التصنيف.كان فلم الرحلة 404 يحمل اسم "القاهرة-مكة" في بادئ الامر، وتجاوزت رحلة تحضيره 3 سنوات فضلا عن أزمات مع الرقابة، والتي اشترطت تغيير اسمه، وإجراء تعديلات على بعض المشاهد، وتدور أحداث الفلم حول امرأة لها ماضٍ سئ، ولكنها تعود إلى مسارها وتقرر التوبة، بالرغبة في السفر إلى أداء فريضة ، وقبل سفرها بأيام تواجه حادثاً يجعلها قد تضطر للعودة إلى عالمها القديم لتدبير نفقات علاج والدتها، وتواجه مواقف عديدة تغير من مجرى حياتها.ثاني هذه الأفلام، هو فيلم "أصل الحكاية"، الذي أجيز عرضه من قبل الرقابة، لمن هم دون الـ18 عاماً، ليُطرح في دور العرض، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول موضوع اختلاف الأفكار داخل أفراد أسرة واحدة، وتمسك كل فرد برأيه والصراع الذي ينشأ بينهم بسبب ذلك، ومعاناة كل منهم من مشكلة مختلفة.وبعد تأجيل تجاوز العامين تقريباً، سيُطرح أخيراً فيلم "الملحد"، في دور العرض خلال الفترة المقبلة، بعدما أجازه جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قبل أيام، ووافقت على عرضه تحت تصنيف عمري لمن هم دون الـ16 عاماً.وتُعد قضية الإلحاد، في مقدمة الموضوعات التي تتعلق بالدين، إذن التعرض لها في الأفلام السينمائية يواجه أزمات دائماً، فقد سبق واعترضت الرقابة على فيلم بالاسم ذاته، للمؤلف والمخرج قبل 10 سنوات، وعُرض أيضاً تحت شعار "للكبار فقط".