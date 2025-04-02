ياسمين صبري توقف مقاضاة محمد رمضان

حيث بادر الفنان بالصلح من خلال رسالة وجهها خلال حسابه في نهاية شهر رمضان ومع بداية عيد .وفي السياق، أصدر الخولي بيانا رسميا بصفته الوكيل القانوني للنجمة المصرية ووضع حدا للأخبار المتداولة.وأشار إلى أن "الواقعة محل الجدل، التي تضمنت تصريحات وفيديوهات تم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كانت تشكل مخالفات للقوانين الجنائية لا سيما المادة 306 من قانون العقوبات المصري إضافة إلى المادتين 70 و76 من قانون رقم 10 لسنة 2003، حيث يصنف ما حدث كجرائم سب وقذف وتشهير، إلا أن قررت التنازل عن اتخاذ أي إجراءات قانونية بعد أن بادر بتقديم اعتذار رسمي لها عبر حساباته الإلكترونية".وأكد البيان أن "قبول الاعتذار جاء انطلاقا من حرص على الزمالة الفنية وروح التسامح "خاصة في هذه الأيام المباركة".وأكد المحامي في ختام البيان على أن "الفنانين شخصيات عامة مؤثرة ويجب أن يكونوا نموذجا يحتذى به في تصرفاتهم سواء في المناسبات الخاصة أو التجمعات العامة"، مشددا على أهمية "مراعاة القيم والتقاليد في السلوكيات التي تصدر عنهم، خصوصا أمام الكاميرات باعتبار أن للفنان رسالة أخلاقية قبل أن يكون له دور فني".واشتعلت أزمة مفاجئة بين محمد رمضان وياسمين خلال سحور فني نظمته إحدى شركات الإنتاج بالقاهرة في نهاية شهر رمضان، بعد تبادل كلمات أثارت غضب الطرفين.وبدأت الواقعة عندما وجهت تحية ودية لمحمد رمضان قائلة: "مبروك يا ابني عامل إيه؟" في إشارة تهنئة على نجاحاته الأخيرة، لكن رد فعل رمضان جاء صادما وغير متوقع حيث استنكر العبارة بانفعال قائلا: "ابني؟ أنا ابنك؟ أنتي مجنونة ولا إيه؟" ما دفع إلى مغادرة المكان غاضبة وسط حالة من الارتباك بين الحضور.وحاول المنتج جوهر الذي نظم السحور تهدئة الموقف دون جدوى، حيث بدا أن سوء الفهم تصاعد بسرعة إلى نقطة لا عودة منها، إلا أنها لم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها توتر بين النجمين الذين سبق أن تعاونا معا في أعمال فنية ناجحة وفق شهود عيان.