أغنية جديدة لرحمة رياض تتجاوز حاجز المئة مليون مشاهدة (فيديو)

وقدمت النجمة الشابة أغنيتها، العام 2020، في فيديو كليب من إخراج ، وهي من كلمات الشّاعر ، وألحان ، وتوزيع .وحققت الأغنية العاطفية نسب مشاهدة عالية، في الفترة القليلة الماضية، بالتزامن مع انتشار مقاطع قصيرة منها في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تكسر حاجز 100 مليون مشاهدة.وتنضم أغنية "ماكو مني" لأغاني أخرى قدمتها ، وتجاوزت 100 مليون مشاهدة، وبينها "أصعد للكمر" و"كواكب"، فيما تجاوزت أغنيتها "وعد مني" حاجز 200 مليون مشاهدة.وأصدرت ابنة الفنان العراقي الراحل ، أغنية "ماكو مني" بالتزامن مع ظهور جائحة ، وبدء حظر تجول عالمي.وتتسم الأغنية بطابعها العاطفي الحزين، والذي يميز كثيراً من أغاني رياض، وآخرها أغنية شارة المقدمة لمسلسل "العشرين".