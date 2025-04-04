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بسبب دعمها للمعارضة.. قرار مجحف بحق الفنانة التركية "ايبوكي بوسات"

فن وثقافة

2025-04-04 | 09:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بسبب دعمها للمعارضة.. قرار مجحف بحق الفنانة التركية &quot;ايبوكي بوسات&quot;
505 شوهد

في خبر صادم لمحبيها، تمّ استبعاد ايبوكي بوسات Aybüke Pusat من طاقم مسلسل المنظمة Teşkilat من قبل قناة TRT بعد دعمها لحملة المقاطعة التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري.

وكانت بوسات قد شاركت دعوة المقاطعة عبر حسابها على إنستغرام قبل أن تقوم بحذف المنشور لاحقًا، إلا أن ذلك لم يمنع تعرضها لانتقادات واسعة، ما أدى في النهاية إلى استبعادها من المسلسل.
وفي آخر التطورات المتعلقة بالموضوع، تم طرد فوركان أنديتش حبيب ايبوكي من عمله بعد نشره منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تصويره لمسلسل "المراسل" Muhabir، الذي يؤدي فيه دور البطولة من إنتاج "TRT Tabii" والذي كان يدعم من خلاله حبيبته.

ونتيجة لذلك، تقرر التخلص من مشاهد التصوير التي تم تصويرها على مدار يومين. كما تم تعليق التصوير في المسلسل الذي يحمل توقيع "SO Medya" لحين العثور على بديل لفوركان.

بينما تصاعدت ردود الفعل على إقالة آيبُوكي من مسلسل المنظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم تلقي أي تعليق من شريكها في العمل تولغا ساريتاش.

وبعد إبعاد آيبُوكي انهالت الرسائل على زميلها في العمل تولغا، وعُلق على جميع منشوراته بتعليقات مثل: "ادعمها"، "إذا لزم الأمر، يجب عليك أيضًا المغادرة"، "الصمت ليس صحيحًا"، "يجب عليك دعم ايبوكي.

وفي مواجهة هذه التعليقات، حافظ تولغا على صمته، وقام بخطوة مفاجئة بعد أن أغلق التعليقات على الصور المنشورة في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة ثانية، حققت آيبُوكي زيادة كبيرة في عدد متابعيها، حيث وصلت إلى خمسة ملايين متابع في أقل من 24 ساعة بعد استبعادها من مسلسل "المنظمة" عبر حسابها على إنستقرام.

ورغم أن مشاركتها في دعوة المقاطعة كلفتها فقدان عملها، إلا أنها تلقت دعمًا واسعًا من العديد من الممثلين على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينهم كيفانش تاتليتوغ.

من جهة أخرى، أفادت الصحفية التركية بيرسن التانوتش أن مراد دالتابان، الذي يلعب دور "كِنان" في مسلسل "بيَر زَمَانْلَر إِسْطَنبُول"، الذي يعرض على قناة TRT1 كل يوم جمعة، سيودع المسلسل هذا الأسبوع بعد أن يموت في سياق الأحداث. وبعد غيابه الأسبوع الماضي بسبب العيد، ستعرض الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يحمل توقيع "بوزداغ فيلم" يوم الجمعة. في هذه الحلقة الثامنة، سيشهد الجمهور وداع مراد، حيث سيتم إطلاق النار عليه، مما أثار العديد من التكهنات حول مصير الشخصية.

وكان مُرَاد قد أيد سابقًا الاعتقالات والإجراءات المتعلقة بإكرم إمام أوشلو، وشارك في الدعوات للمقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أنه تم التلميح إلى أن هذا ربما يكون السبب وراء استدعائه للإدلاء بشهادته. مع ذلك، أعلنت شركة الإنتاج أن مغادرة المُمثل مُرَاد دَلطَابَان عن المسلسل كانت مرتبطة بتغيرات في القصة، وأنه تم التخطيط لهذا الوداع قبل عشرة أيام.
أظهر كيفانتش تاتليتوغ، إلى جانب العديد من النجوم الآخرين، دعمهم لآيبُوكي بعد إبعادها من مسلسلات TRT بسبب دعواتها للمقاطعة.

من جانبها، أكدت فرح زينب عبد الله دعمها لها، حيث كتبت: "شرح هذا المستوى المنخفض هو مضيعة للوقت، وأنا فقط أيبُوكي بُوسات يان". كما دعت جميع زملائها في المهنة للانضمام إلى نقابة الممثلين والتحرك معًا.

كما وجهت كلمة إلى رئيس RTÜK إيبوبكير شاهين قائلة له: " أنا لا أحبك بشكل خاص."

أما زيرين تيكيندور، فقالت: "آيبُوكه هي واحدة من أكثر الممثلات موهبة وانضباطًا واجتهادًا وأطيب الممثلات اللواتي أعرفهن". كما قدم إيغيت أوزينير أيضًا دعمه لها، وغيرهم الكثير

وفي تصريح رسمي بالأمس، أوضح المدير العام لقناة TRT، زاهد سوباج، أن المقاطعة جاءت بدوافع سياسية، وأن دعمها يتعارض مع مبادئ القناة وفهمها للبث العام والاحتراف المهني.

وأضاف أن مشاركة بوسات "لم تكن متوافقة مع القيم المؤسسية لـ TRT وخيّبت آمال مشاهدي المسلسل"، مؤكدًا أنه سيتم إعادة النظر في سيناريو العمل لمواكبة هذا التغيير.

من جانبه، دعم أوغور أوزيل Özgür Özelزعيم المعارضة في تركيا، إيبوكي بعد ما تعرضت له.
وقال في تصريحات صحفية: "أينما كانت ستمثل، سنجعلها تحقق أرقامًا قياسية في المشاهدات"، مضيفا: " أينما ذهبت، سندعمها. .هؤلاء لا يخجلون حتى من قطع رزق إنسان".

وقام فوركان أنديتش حبيب ايبوكي بالوقوف الى جانبها ودعمها بعدما حصل معها، وشارك ستوري برفقتها عبر انستقرام مع تعليق جاء فيه: "أنا بجانبك يا وردتي".

ومن الممثلين الذين ألغت القناة متابعتهم على السوشيال ميديا من حساباتها الرسمية مراد دالتابان. كما لم يتم تأكيد استبعاده من مسلسل كان يا مكان في إسطنبول بعد مشاركته في حملة مقاطعة الاقتصاد الوطني.

وأيضا تمّ استبعاد بوران كوزوم من مسلسل "حكاية روح" الذي كان سيجمعه مع دنيز بايسال والذي كان سيعرض على منصة تابي التابعة لقنوات TRT1 الحكومية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في تركيا بعد اعتقال أكرم إمام أوغلو و51 شخصًا آخرين في تحقيقات تتعلق ببلدية إسطنبول الكبرى، إلى جانب اعتقال أكثر من 300 طالب جامعي إثر الاحتجاجات المندلعة على خلفية هذه الأحداث.
وفي حين انتشرت دعوات المقاطعة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن فتح تحقيق ضد مروّجي الحملة بتهم تتعلق بـ"التحريض على الكراهية والتمييز".
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