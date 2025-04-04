وداع مؤثر بحضور الأصدقاء.. جنازة إيناس النجار في تونس

أصدرت برئاسة الدكتور بيان نعي جاء فيه: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة النجار".وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الفنانة الراحلة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.نشرت الفنانة منة عبر صفحتها على مقطع فيديو من مراسم التشييع، معلقة: "الله يرحمك يا وينور قبرك يا ، جنازة إيناس من بلدها في تونس".مسيرة إيناس الفنيةبدأت إيناس ، الممثلة التونسية، مسيرتها الفنية في مصر عام 1999، حيث ظهرت كموديل في فيديو كليب أغنية "يا ترى" لبهاء سلطان. ومنذ ذلك الحين، شاركت في عدد من الأعمال السينمائية، من أبرزها أفلام "فرقة بنات وبس"، "معالي الوزير"، "ميدو مشاكل"، "بحبك وأنا كمان"، "كيمو وأنتيمو"، "قشطة يا با"، "على سبايسي"، "كركر"، "مفيش فايدة"، "عزبة آدم"، "ابقى قابلني"، "عايشين اللحظة"، "أحاسيس"، "كلبي دليلي"، و"واحد صعيدي"، و"أبو العريف".امتدت مشاركات إيناس النجار إلى الدراما ، حيث قدمت عدة مسلسلات منها "يتربى في عزو"، "العصيان"، "علي مبارك"، "ورق التوت"، "منتهى العشق"، "ماما في القسم"، "الأخوة الأعداء"، و"لعنة كارما". وكان آخر ظهور لها قبل رحيلها في مسلسل "الحلانجي" الذي عرض في رمضان 2025.