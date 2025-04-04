ما حقيقة مقتل ليلى عبد اللطيف بطلق ناري داخل منزلها؟

ومع تصاعد الجدل، التزمَت الصمت في البداية، مما زاد من انتشار الشائعة.بعد ساعات من تداول الخبر، خرجت عن صمتها بطريقة غير مباشرة عبر منشور على صفحتها الرسمية على ، حيث هنأت متابعيها بمناسبة عيد ، قائلة: "أهنئكم بحلول عيد ، جعله الله عيد فرح وسعادة، وأعاد عليكم هذه الأيام بموفور والعافية.. كل عيد وأنتم بخير".كما أكدت في تسجيل صوتي نُشر عبر إحدى الصحف أنها بخير وبصحة جيدة، نافية تمامًا صحة الشائعات التي ترددت حول وفاتها، ووصفتها بأنها مجرد أخبار كاذبة لا أساس لها من .