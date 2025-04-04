انهيار نضال الشافعي في جنازة زوجته: حب حياتي ورفيقة الدرب

وأقيمت مراسم التشييع وسط أجواء من الحزن العميق، حيث بدت على وجه علامات الانكسار والألم، إذ انهار في عدة لحظات مؤثرة، كما ظهرت مشاهد له وهو يبكي بحرقة.وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على مساندة في هذه اللحظات الصعبة، ومن بينهم الفنان ، الفنانة ، ، ، ، ووفاء ، الذين عبروا عن تعازيهم ودعمهم لأسرة الفقيدة.توفيت هند محمد علي بعد صراع طويل مع المرض، وكان زوجها نضال الشافعي قد تحدث في العديد من اللقاءات عن ألم فراقها، مشيرًا إلى أنها كانت حب حياته ورفيقة دربه.وتصدرت وفاة هند محمد علي مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس بعد إعلان رحيلها، حيث انطلقت العديد من التساؤلات حول سبب وفاتها. في البداية، اعتقد البعض أن الوفاة كانت نتيجة الحزن العميق على فقدان والدتها التي رحلت قبل 23 يومًا فقط، ولكن التحقيقات كشفت أنها كانت تعاني من أزمة صحية خطيرة طيلة الفترة الماضية.وفيما يتعلق بذكرياته مع زوجته الراحلة، تحدث نضال الشافعي بكلمات مليئة بالعاطفة والحزن، معربًا عن امتنانه لكونه محظوظًا لاختيارها شريكة لحياته، مؤكداً أنهما واجها معًا العديد من الأيام الصعبة. كما كشف في تصريحات سابقة عن قصة حبهما، حيث كانا يدرسان في مدرستين متقابلتين أثناء المرحلة ، وكانا يلتقيان مرة واحدة فقط كل عام.وأشاد نضال بتضحيات زوجته في حياتها الفنية، مؤكدًا أنها ضحت بحلمها الفني من أجل رعاية أبنائهما الأربعة، ليظل تأثيرها كبيرًا في قلبه وفي ذاكرة كل من عرفها.