الموت يفجع فنانة مصرية بأخيها

وأعلنت الفنانة صباح اليوم السبت في منشور مؤثر على حسابها الرسمي بموقع وفاة شقيقها.وقالت نهال: "إنا لله وإنا إليه ، توفي إلى الله الكابتن عنبر في ، شقيقي الوحيد الغالي وحبيبي وسندي".وأضافت أن مراسم الدفن ستُقام في ولاية الأمريكية مساء اليوم عند الساعة 8:20 مساءً بتوقيت ، بحضورها هي وابنها ، مؤكدة أنها لن تستطيع الرد على الاتصالات الهاتفية نظرًا لانشغالها بإتمام إجراءات الجنازة.وطلبت الفنانة من جمهورها ومحبيها أن يصلّوا صلاة الغائب على روح شقيقها الراحل في نفس توقيت الجنازة، قائلة: "أرجو من جمهورنا الغالي أن يصلي عليه صلاة الغائب على روحه الطاهرة في هذا التوقيت. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".كما عبّرت عن مدى حزنها وصدمتها برحيله، مؤكدة أنه لم يكن مجرد شقيق، بل كان السند الحقيقي في حياتها، وكان مقربًا من العائلة ويتسم بالطيبة والمحبة، وتابعت قائلة:"هتوحشني أوي يا يا غالي، وادعولي ربنا يصبرني ويقويني على فراقه".وعلى الصعيد الفني، كانت قد شاركت في مسلسل "الغاوي" مع الفنان ضمن موسم رمضان 2025، من إخراج ماندو العدل.رغم التزامها الفني، لطالما حرصت نهال على إبقاء جمهورها قريبًا من تفاصيل حياتها الشخصية والعائلية، ما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة وتعاطف واسع في هذه المحنة.وفي ختام رسالتها، شكرت جمهورها على دعمهم، وطلبت منهم الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لروح شقيقها، مؤكدة أن الحزن ما زال يخيّم على عائلتها، لكنها مؤمنة بقضاء الله وقدره.