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الموت يفجع فنانة مصرية بأخيها

فن وثقافة

2025-04-05 | 14:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الموت يفجع فنانة مصرية بأخيها
1,313 شوهد

فُجِعت الفنانة نهال عنبر، اليوم بوفاة شقيقها عصام عنبر، والذي وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الفنانة نهال عنبر صباح اليوم السبت في منشور مؤثر على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك وفاة شقيقها.
وقالت نهال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله الكابتن طيار عصام عنبر في الولايات المتحدة الأمريكية، شقيقي الوحيد الغالي وحبيبي وسندي".
وأضافت أن مراسم الدفن ستُقام في ولاية ميشيغن الأمريكية مساء اليوم عند الساعة 8:20 مساءً بتوقيت مصر، بحضورها هي وابنها حسام حسني، مؤكدة أنها لن تستطيع الرد على الاتصالات الهاتفية نظرًا لانشغالها بإتمام إجراءات الجنازة.
وطلبت الفنانة من جمهورها ومحبيها أن يصلّوا صلاة الغائب على روح شقيقها الراحل في نفس توقيت الجنازة، قائلة: "أرجو من جمهورنا الغالي أن يصلي عليه صلاة الغائب على روحه الطاهرة في هذا التوقيت. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".
كما عبّرت عن مدى حزنها وصدمتها برحيله، مؤكدة أنه لم يكن مجرد شقيق، بل كان السند الحقيقي في حياتها، وكان مقربًا من العائلة ويتسم بالطيبة والمحبة، وتابعت قائلة:"هتوحشني أوي يا عصام يا حبيبي يا غالي، وادعولي ربنا يصبرني ويقويني على فراقه".
وعلى الصعيد الفني، كانت نهال عنبر قد شاركت في مسلسل "الغاوي" مع الفنان أحمد مكي ضمن موسم رمضان 2025، من إخراج ماندو العدل.

رغم التزامها الفني، لطالما حرصت نهال على إبقاء جمهورها قريبًا من تفاصيل حياتها الشخصية والعائلية، ما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة وتعاطف واسع في هذه المحنة.
وفي ختام رسالتها، شكرت جمهورها على دعمهم، وطلبت منهم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لروح شقيقها، مؤكدة أن الحزن ما زال يخيّم على عائلتها، لكنها مؤمنة بقضاء الله وقدره.
ش
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