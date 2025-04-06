بعد انفصاله عن شيرين.. حسام حبيب يعلن دخوله في علاقة عاطفية جديدة

وفي تصريحات إعلامية، أوضح أن لقاءه بشريكته الجديدة كان مصادفة، وبدأت العلاقة بينهما في إطار الصداقة قبل أن تتطور إلى إعجاب متبادل، ثم إلى حب وانسجام.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مع إعلان ، حيث تساءل الكثيرون عن هوية العروس وجنسيتها، بينما أبدى البعض تأييدهم لفكرة الخطوبة، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لحسام بعيدًا عن العلاقة التي جمعته بالفنانة .وكان حبيب قد أثار جدلًا واسعًا في شهر رمضان الماضي، أولاً بعد ظهوره في برنامج حيث اعترف تحت الضغط أنه كان السبب في تدمير ، مؤكدًا أنه لا يزال يحبها، وثانيًا في ظهوره ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية ، حيث أعلن عن إصابته بمرض نفسي بسبب حبه لشيرين، وكشف أنه أنتج أنجح ألبوماتها دون أن يتلقى أي مقابل مادي.يُذكر أن انفصال حبيب عن الوهاب وقع في ديسمبر/ كانون الثاني 2023، بعد فترة من الاضطرابات والمشاكل العلنية التي هزت علاقتهما، والتي كانت قد أثارت جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام والمجتمع.