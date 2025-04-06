نقابة الفنانين تنعى فناناً وناقداً عراقياً

وقالت في بيان، ورد لـ ، إنه "ببالغ الحزن والاسى تنعى رحيل الفنان الدكتور والذي وافته هذا اليوم أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه وتلامذته الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".وأضافت، أن "الراحل من الشخصيات الأكاديمية وأحد أعمدتها البارزين، ويشكل علّامةً في مجال الفنون المسرحية، وباحثًا متعمقًا في الفكر ، وناقدًا مميزًا أثرى المكتبة الفنية بعشرات المؤلفات والدراسات التي أصبحت مراجع علمية مهمة".