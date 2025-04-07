ابنة عمرو دياب تخطف الأضواء في حفل أبو ظبي (فيديو)

وكانت تقف جنى وسط الجمهور، حيث قام بتحيتها ودعوتها على المسرح، وعقبها دندن مع ابنته موسيقاه الشهيرة "وغلاوتك" في لحظة أضفت طابعاً عائلياً مميزاً على الحفل.وفي لحظة مؤثرة، قبل رأس ابنته قبل أن تغادر المسرح، وسط تفاعل وتصفيق الجمهور.ثم أردف دياب ممازحاً الجمهور وقال: "بصراحة هي أفضل مني، لأنها تتحدث بطلاقة، لا كحالتنا نحن الذين تعلمنا في ، لقد تلقت هي تعليمها مع أصحاب الخبوطي".