نسرين طافش تستمتع بوقتها مع زوجها

– فني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة جديدة نشرتها الفنانة عبر صفحتها الخاصة في "سناب شات" من عطلتها الصيفية وتوثّق الأجواء الرومانسية اللطيفة التي تعيشها مع زوجها رجل الأعمال المصري .

وبدت النجمة السورية في المقاطع المصوّرة وهي تستمتع بوقتها مع زوجها على متن يخت فاخر وهما في غاية الرومانسية والحب، وقد حرصت على إخفاء ملامحهما واكتفت باحتضان زوجها بحب.

وفي وقت سابق، شاركت متابعيها بمقاطع مصوّرة عفوية من عطلتها الصيفية التي بدأتها باكراً وارتدت ملابس مكشوفة وأنيقة وحرصت على زوجها الذي أعلن قبل فترة عن علاقتهما من خلال صورة نشرها عبر حسابه الخاص في "إنستغرام"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع بسبب فارق السنّ بينهما إذ يصغرها بنحو 12 عاماً، ولكن الثنائي لم يكترثا لتلك التعليقات.