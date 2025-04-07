كانييه ويست يصدم الجميع بما كشفه عن زوجته

وأصدر المغنّي العالمي المثير للجدل أغنية بعنوان "بيانكا"، تناول فيها بشكل صريح علاقته المعقّدة بزوجته، كاشفاً أنها تركته وتخلّت عنه، وفي الأغنية يطلب كانييه من بيانكا العودة إليه، قائلاً: "يا ، هربتِ، تركتني، بعدما حاولتِ إدخالي إلى المستشفى، وأنا لن أذهب لأنني لست مريضاً".وأكد كانييه في الكلمات الصريحة أن "بيانكا كانت تعاني الكثير بسببه "تعاني من نوبة هلع، ولا تعجبها طريقة تغريداتي، حتى عودة بيانكا سأظل مستيقظاً طوال الليل، لا أنام، لا أعرف أين هي حقاً".وأشار كانييه أيضاً إلى أن "بيانكا كانت قلقة من تأثير سلوكياته الغريبة في العلن وتغريداته الجريئة التي كانت تسبب التوتر في علاقتهما، وكل هذه الضغوط أدت في النهاية إلى ابتعادها عنه وهروبها منه".وبدأ العلاقة تتوتر بين كانييه وبيانكا سينسوري بعد ظهورها عاريةً بفستان شفّاف في حفل توزيع جوائز "غرامي" لعام 2025، وهو ما أحدث ضجة كبيرة وعرّضها للكثير من الانتقادات، حيث بدت غير مرتاحة أمام الكاميرات، بينما يقف كانييه بالقرب منها وينتظر أن تخلع في لقطة غريبة تناولها النقاد بشكل تفصيلي، وطالب العديد منهم بضرورة استشارته لطبيب نفساني.