مجددا.. محمد رمضان يرد بسخرية على ياسمين صبري

عاد الفنان للحديث عن زميلته بعد إعلانها عن عدم استكمال الإجراءات القانونية ضدّه مؤخرًا، حيث نشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" منشورًا مستعينًا بمشهد من مسلسله الشهير "الأسطورة"، يظهر فيه القاضي وهو يصدر قرارًا ببراءة "ناصر الدسوقي". هذه الإشارة إلى المشهد جاءت بطريقة ساخرة في محاولة لتهوين الأمر، وهو ما أثار العديد من ردود الفعل بين الجمهور.على الفور، انهالت التعليقات على منشور ، حيث رأى بعض المتابعين أن السخرية من يعيد فتح الخلاف بينهما بشكل علني مجددًا، وهو ما يعتبره البعض تصرفًا غير لائق.في المقابل، لم يمانع آخرون من هذه الطريقة في الرد على صبري، بل عبر البعض عن إعجابهم بروح الدعابة التي صاحبته. أحد المتابعين علق قائلًا: "أنت لسه كل ده زعلان من تمارا؟ هو مش أنتِ خدتِ حقك مرة؟"، بينما أضاف آخر: "أنت غلبت كيد النساء والله".