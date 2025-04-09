وأكدت الشركة لعشاق الرسوم المتحركة أن الشخصيات الكلاسيكية التي لطالما أحبوها هي الآن قيد التطوير لتطل على الجمهور بأفلام سينمائية جديدة.وحتى الآن، لا تزال التفاصيل حول أفلام لوني تونز وتوم وجيري غير معروفة إلى حد كبير، مما يثير الفضول بين المعجبين حول ما تخبئه الشاشة الكبيرة لهذه الشخصيات المحبوبة.أما فيلم "عائلة فلينستونز"، الذي كان قيد التطوير لفترة طويلة، فكانت "وانر براثرز" قد حاولت سابقا إحياء شخصياته بعدة طرق، بما في ذلك النسخة الموجهة للكبار من إنتاج Seth MacFarlane، مبتكر "فاملي جاي" Family Guy، ولكن لم تحقق تلك النسخة أي نجاح يذكر. ومع ذلك، يبدو أن المشروع الجديد يمتلك فرصة أفضل للنجاح، بحسب ما يؤكده النقاد.وسيتم إخراج فيلم عائلة فلينستونز القادم بواسطة "آران هورفاث" و"مايكل جيلينيك"، الثنائي الذي يقف وراء فيلم "سوبر ماريو".وتم التلميح للفيلم للمرة الأولى عام 2023، إذ قيل إنه سيعرض قصة عائلة فلينستونز الكلاسيكية. ورغم عدم الكشف عن تفاصيله، أثار الإعلان عنه في CinemaCon 2025 حماس المعجبين، إذ قد تكون المرة الأولى منذ سنوات التي سيرى فيها الجمهور "عائلة فلينستونز" على الشاشة الكبيرة في فيلم رسوم متحركة جديد.