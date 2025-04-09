سطو مسلح على منزل فنان لبناني

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية اليوم، فإن "اللصوص استغلوا وجود الفنان في منطقة البقاع الغربي يوم الجمعة الماضي لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد ، ليسرقوا منزله".وباشرت الجهات الأمنية التحقيقات في الحادث تحت إشراف القضاء المختص.ووفقًا للمعلومات الأولية، تمكنت العصابة من اقتحام منزل زعيتر وسرقة الخاصة بالفنان اللبناني، من ثم المغادرة والفرار إلى جهة مجهولة.من جانبه، أوضح مدير أعمال الفنان اللبناني زعيتر، أن "المسروقات شملت مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، و 43 ألف يورو، وساعة يد فارهة بقيمة 40 ألف يورو، ومجوهرات ومشغولات ذهبية أخرى".وأشار الى أن "الفنان بخير"، لافتًا إلى أن "اللصوص الذين سرقوا المنزل كانوا محترفين في التخطيط والتنفيذ"، وفق تعبيره.وتصدرت الواقعة حديث رواد مواقع التواصل في ، معبرين عن تضامنهم مع الفنان بعد حادث السرقة الذي تعرض له منزله، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار حوادث السطو على بيوت المشاهير في .وتجدر الإشارة إلى أن لبنان سجل خلال الشهور الماضية عدة حوادث سطو مسلح وسرقة، فقد تعرضت الفنانة كارلا بطرس في كانون الأول من عام 2024 الماضي إلى السرقة من قبل مجهول استقل دراجة نارية، وفي كانون الثاني من عام 2025 الجاري، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان عن تعرض مخرجة الكليبات الشهيرة رندلي قديح للسرقة، وهي تقود سيارتها على أحد الطرق .وروت رندلي تفاصيل الواقعة، وقالت إنها تعرضت للسرقة تحت تهديد سلاح أبيض، ما دفعها إلى التجمد في مكانها حتى أخذ اللص حقيبتها وغادر.