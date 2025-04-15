هل هو من أصول عراقية.. من هو الفنان محمد العجيمي الذي سحبت منه الجنسية الكويتية؟

وجاء ذلك في إطار حملة حكومية تهدف إلى مراجعة وتنظيم ملفات الجنسية في البلاد، هذا القرار أثار الكثير من التساؤلات والتكهنات حول أسباب ودوافع هذه الحملة، والتي تأتي في سياق التعديلات التي أُدخلت على في ايلول الماضي.وأثار سبب سحب الجنسية من محمد العجيمي، جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والاجتماعية، بين تساؤلات وردود فعل متباينة تجاه خلفيات القرار.من هو محمد العجيمي؟وجاء قرار سحب الجنسية الكويتية من الفنان محمد العجيمي في سياق تطبيق التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية الكويتي في ايلول 2024، والتي تهدف إلى تصحيح أوضاع التجنيس ومراجعة الحالات التي مُنحت الجنسية في السابق دون استيفاء الشروط القانونية الكاملة.وأكدت الكويتية أن هذه الإجراءات تخضع لضوابط قانونية صارمة، حيث يتم سحب الجنسية بناءً على توصيات الجهات الأمنية والقانونية، ويتم الإعلان عن القرارات من خلال .ويعتبر الفنان محمد العجيمي أحد أبرز الأسماء في الساحة الدرامية الكويتية والخليجية، حيث قدم خلال مسيرته عشرات الأعمال الفنية التي لاقت استحسان الجمهور، وتمكن من ترسيخ اسمه كأحد رموز الدراما الكويتية، وقد حصل على الجنسية الكويتية قبل سنوات ضمن حالات استثنائية، بحسب ما تم تداوله.إلا أن خلفية جنسيته الأصلية لا تزال محل جدل، إذ تشير بعض المصادر إلى أنه من أصول غير كويتية – ربما إيرانية أو سعودية أو عراقية – دون وجود تأكيد رسمي حول هذه المعلومات.ولم يكن العجيمي الاسم الوحيد ضمن القائمة، إذ طالت قرارات سحب الجنسية أيضًا أسماء بارزة مثل الداعية نبيل ، والإعلامي العمير، في مؤشر على جدية الحكومة في تنفيذ مراجعة شاملة لكل ملفات التجنيس التي تمت في العقود الماضية.وبينما يلتزم الفنان محمد العجيمي الصمت حتى الآن، يترقب المتابعون موقفه القادم، وهل سيتقدم بتظلم قانوني أم سيختار الابتعاد عن الأضواء؟ خصوصًا أن القرار قد يؤثر على مسيرته الفنية داخل ، ويحد من ظهوره في الأعمال المحلية أو في وسائل الإعلام الرسمية.