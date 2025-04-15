فنان مصري يثير القلق: حاسس إني هموت

سرعان ما تفاعل المتابعون مع المنشور للاطمئنان عليه، ليتبين لاحقًا أنها مجرد حملة ترويجية لأغنيته "مخنوق" التي قدمها سابقًا ضمن مسلسل "غروب الماميز".المنشور دفع العديد من المتابعين للتعبير عن قلقهم والسؤال عن حالته، لكن المفاجأة كانت أن الأمر لم يكن سوى تكتيك ترويجي ذكي للفت الانتباه إلى أغنيته "مخنوق".هذه الأغنية، التي سبق أن أطلقها ضمن مسلسل "غروب الماميز"، تحمل طابعًا عاطفيًا عميقًا يعبر عن مشاعر الفقدان والألم.أغنية "مخنوق" من كلمات الشاعر محمد ، وألحان ، وتوزيع محمد ، وقد لاقت استحسانًا واسعًا بفضل كلماتها المؤثرة وأداء المميز.الأغنية تعكس حالة نفسية معقدة، مما جعلها تلقى صدى كبيرًا عند الجمهور، خاصة مع ارتباطها بأعمال درامية قوية.خالد سليم، المعروف بحضوره الفني القوي، استطاع من خلال هذا العمل تعزيز مكانته كفنان متعدد المواهب، يجمع بين التمثيل والغناء.إلى جانب ذلك، يواصل سليم تألقه في الدراما ، حيث شارك مؤخرًا في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا.المسلسل، من تأليف وإخراج محمد الخبيري، يضم نخبة من النجوم مثل ، ، ، وصلاح عبد الله. أداء خالد في هذا العمل عزز من تفاعل الجمهور مع أغنيته، حيث أسهم حضوره الدرامي في إضفاء عمق إضافي على إحساس الأغنية.