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فنان مصري يثير القلق: حاسس إني هموت
فن وثقافة
2025-04-15 | 14:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
10,091 شوهد
تسبب الفنان
خالد سليم
في حالة من القلق بين جمهوره بعد نشره صورة عبر "إنستغرام" معلقًا عليها بعبارة حاسس إني هموت.
سرعان ما تفاعل المتابعون مع المنشور للاطمئنان عليه، ليتبين لاحقًا أنها مجرد حملة ترويجية لأغنيته "مخنوق" التي قدمها سابقًا ضمن مسلسل "غروب الماميز".
المنشور دفع العديد من المتابعين للتعبير عن قلقهم والسؤال عن حالته، لكن المفاجأة كانت أن الأمر لم يكن سوى تكتيك ترويجي ذكي للفت الانتباه إلى أغنيته "مخنوق".
هذه الأغنية، التي سبق أن أطلقها ضمن مسلسل "غروب الماميز"، تحمل طابعًا عاطفيًا عميقًا يعبر عن مشاعر الفقدان والألم.
أغنية "مخنوق" من كلمات الشاعر محمد
معوض
، وألحان
عمرو الشاذلي
، وتوزيع محمد
عمار
، وقد لاقت استحسانًا واسعًا بفضل كلماتها المؤثرة وأداء
خالد سليم
المميز.
الأغنية تعكس حالة نفسية معقدة، مما جعلها تلقى صدى كبيرًا عند الجمهور، خاصة مع ارتباطها بأعمال درامية قوية.
خالد سليم، المعروف بحضوره الفني القوي، استطاع من خلال هذا العمل تعزيز مكانته كفنان متعدد المواهب، يجمع بين التمثيل والغناء.
إلى جانب ذلك، يواصل سليم تألقه في الدراما
التلفزيونية
، حيث شارك مؤخرًا في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا.
المسلسل، من تأليف
عمرو محمود ياسين
وإخراج محمد الخبيري، يضم نخبة من النجوم مثل
ياسمين عبد العزيز
،
نيكول سابا
،
كريم فهمي
، وصلاح عبد الله. أداء خالد في هذا العمل عزز من تفاعل الجمهور مع أغنيته، حيث أسهم حضوره الدرامي في إضفاء عمق إضافي على إحساس الأغنية.
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