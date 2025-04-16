بالوثيقة.. قرار يخص سلاف فواخرجي

ونشرت صحيفة "الوطن" السورية قرار ، وجاء فيه: "يشطب قيد الفنانة لخروجها عن أهداف النقابة وذلك لإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري".ويتم توقيع القرار من قبل نقيب الفنانين السوريين الناطور.وأدلت فواخرجي على مدى الأشهر الأخيرة الماضية بعدة تصريحات مؤيدة للرئيس السوري السابق ، حيث رفضت في إحدى المقابلات وصفه بالطاغية.وخلال ظهورها في مقابلة متلفزة قالت فواخرجي إن "الأسد .. ويجب أن يحاكم إن كان يستحق ذلك لكن بشرط وجود قضاء وقانون وعدالة"، مضيفة: "لو بقي الأسد في ربما لن يحاكم كان سيتم التنكيل به مثل الزعيم الليبي الراحل "، مشيرة إلى أن " الأسد لم يقم شخصيا بمجازر".