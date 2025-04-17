المسلسل التركي "حلم أشرف" يشعل مواقع التواصل.. ما قصته؟

تدور أحداث العمل حول شخصية "أشرف"، شاب نشأ على البراءة والطموح، لكنه يجد نفسه فجأة محاصرًا في عالم المافيا، بعد أن تغيّرت حياته بشكل جذري.وتزداد الحبكة تعقيدًا حين يلتقي بـ"نيسان"، الموسيقية الشابة، خلال أحد الحفلات في فندقه. لتنكشف المفاجأة الصادمة: نيسان ليست فقط حبه المفقود منذ الطفولة، بل تعمل أيضًا كمخبرة سرية لصالح الشرطة، في مهمة خطيرة ضد عالم الجريمة الذي أصبح جزءًا منه.قصة حب محفوفة بالخطر والخياناتالعلاقة بين "أشرف" و"نيسان" تنمو وسط أجواء مشحونة بالصراعات، حيث تتقاطع مشاعر الحب مع الخوف، ويتحول الحنين إلى معركة داخلية معقدة. تتوالى الأحداث في قالب درامي حابك، تكشف فيه الخيانة من أقرب الناس، والصراع بين القلب والولاء. يتساءل المشاهدون: هل سيستطيع "أشرف" الخروج من هذا العالم المظلم؟ وهل ستكون "نيسان" حليفته أم نهايته؟مسلسل الموسم.. ومنافس قوي في دراما رمضانمع تصاعد الأحداث وتزايد التفاعل الجماهيري، يتوقع الكثيرون أن يتحول "حلم أشرف" إلى أحد أبرز المسلسلات الدرامية لعام 2025، خصوصًا في ظل مشاركة أسماء قوية وأحداث تحبس الأنفاس. المسلسل يجمع بين الإثارة، الرومانسية، والصراع النفسي، ويضع المشاهد أمام تحدٍ عاطفي في كل حلقة.العمل الدرامي انطلق رسميًا يوم 19 مارس 2025، ويُعرض أسبوعيًا كل أربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت عبر شاشة قناة Kanal D التركية.