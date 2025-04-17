نجل حسني مبارك يشن هجوما على الفنان محمد رمضان

ورفض في منشور عبر منصة "X" عبارة "حرية شخصية" التي أطلقها على الأشياء الغريبة التي يرتديها، والتي تخالف قيم المجتمع المصري، قائلاً: "الحقيقة الواحد مش قادر يفهم ويستوعب موضة إيه وزفت إيه... تخلّي فنانين رجال يلبسوا حلق في الأذن، ويرتدوا ملابس تشابه ملابس النساء".وأضاف: "صباح الفل على الناس المحترمين، لدينا في فنانين حققوا شعبية ونجاحات كبيرة لكن الملاحظ منذ فترة أننا أمام ظاهرة جديدة، وتقاليع غريبة وعجيبة تنتشر بشكل كبير بين عدد من الفنانين الرجال، بنحبهم ونتابع أعمالهم؛ والتي لا تتوافق مع ثقافتنا وتقاليدنا الشرقية وبعيدة كل البعد عن عادتنا كمجتمع مصري... منهم من تعرض لانتقادات كبيرة نتيجة ظهورهم في الحفلات بملابس غريبة لا تليق "بالرجال"، وأصبحنا نشاهد منهم من يلبس حلق في الأذن!!".وتابع : "البعض يقول إنها حرية شخصية ومواكبة للموضة وكل شخص حر يفعل كما يشاء! الحقيقة الواحد مش قادر يفهم ويستوعب موضة إيه وزفت إيه وحرية إيه وتغيير إيه ومواكبة أيه تخلّي فنانين رجال يلبسوا حلق في الأذن، ويرتدوا ملابس تشابه ملابس النساء!! المفروض إن الفنان والنجم شخصية عامة وحريته الشخصية تكون داخل بيته يلبس اللي يلبسه في بيته، لكن خارج باب بيته المفروض يكون قدوة بتصرفاته ومظهره وفنه، وبتقديم فن محترم وراقي؛ مع الأخذ في الاعتبار أن آلاف من الشباب المحب لهم قد يقوم بتقليدهم...".واختتم علاء مبارك رسالته قائلاً: "الخطوة الجاية ربما نشاهد حلق في الأنف، ثم في أماكن أخرى عشان مواكبة الموضة هو في إيه؟ هو إحنا رايحين على فين وهي معايير الرجولة والفن اتغيرت وإحنا ما خبرش ولا ايه!!".