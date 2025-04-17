أسماء جلال ومحمد شاهين يثيران الجدل برسائل رومانسية متبادَلة

البداية كانت عندما وضع عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" منشوراً كشف فيه عن حبّه لأسماء ، حيث قال: "أنا بحبك يا "، ثم أضاف في منشور آخر: "أشطر وأحلى واحدة، أنا بحبك يا أسماء جلال، ونسيت أعملها منشن".وتفاعلت أسماء مع الكلام المنشور عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، قائلةً: "اتفاجئت عامة، وأنا "، مما أثار تفاعل الجمهور مع ردها على مواقع التواصل الاجتماعي.يُذكر أن أسماء جلال ومحمد يواصلان تصوير دوريهما في فيلم "إن غاب القط"، وهو بطولة: آسر ، علي صبحى، ...، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية.وكان صنّاع العمل قد احتفلوا بانطلاق تصوير الفيلم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكن سرعان ما توقّف التصوير بسبب انشغال أبطاله بأعمالهم الدرامية في رمضان الماضي.