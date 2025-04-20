ممثلة تركية شهيرة تقتل صديقتها بـ30 طعنة! (فيديو)

📌 İstanbul'da vahşi cinayet ‼️
Oyuncu Sevil Akdağ ( 32) tartışma yaşadığı arkadaşı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı (29) 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay sonrası Sevil Akdağ yakalanmış, verdiği ifade de "sarhoştum hatırlamıyorum demiş.
Oktay Sinanoğlu Süreyya Önder… pic.twitter.com/UxUzCzl3vH
— YASEMİN 🇹🇷 (@177mhdbtl) April 19, 2025
📌 İstanbul'da vahşi cinayet ‼️
Oyuncu Sevil Akdağ ( 32) tartışma yaşadığı arkadaşı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı (29) 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay sonrası Sevil Akdağ yakalanmış, verdiği ifade de "sarhoştum hatırlamıyorum demiş.
Oktay Sinanoğlu Süreyya Önder… pic.twitter.com/UxUzCzl3vH