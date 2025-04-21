تفاصيل لحظاته الأخيرة للفنان سليمان عيد

وتداول البعض أن صيام وهو مريض في القلب قد تسبب في وفاته، لتخرج ابنته نافية الشائعة.وشددت سلمى على أن "ما تم تداوله مؤخرا في هذا الشأن غير دقيق، إذ كان والدها قد أنهى صيامه في اليوم السابق، ولم يكن في حالة صيام وقت الوفاة".وأكدت سلمى عيد أن "والدها عاش سنوات طويلة تمتد لثلاثة عقود وهو يعاني من ضعف في عضلة القلب، إلا أنه استطاع التكيف مع الحالة ومواصلة حياته الطبيعية بفضل التزامه بتناول العلاج ومتابعته الطبية المنتظمة".وأشارت إلى أن "آخر يوم في حياة الفنان كان هادئاً، وأنهى فيه صيام الأيام الستة من يوم الخميس، وفي فجر اليوم التالي، صلى الفجر، ودخل إلى ، قبل أن يسقط مغشياً عليه".واكتشفت زوجته الواقعة لتبدأ اللحظة الأصعب في حياة الأسرة، وقالت سلمى إن "شقيقها وصل سريعاً إلى المنزل، لكن السر الإلهي كان قد خرج بالفعل"، بحسب تعبيرها.وانتابت حالة من الصدمة الوسط الفني بمجرد الإعلان عن رحيل المصري عن 64 عاما دون مقدمات.وشارك الراحل في أفلام "طيور " و"النوم في العسل" و" في " ، فضلا عن العديد من المسلسلات ، ليصل رصيده إلى أكثر من 150 عملا بين المسرح والسينما والدراما.