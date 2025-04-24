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بعد الغياب.. محمد منير يعود حاملاً 10 أغان صيفية
فن وثقافة
2025-04-24 | 10:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
232 شوهد
ينتظر جمهور الفنان
محمد منير
بفارغ الصبر صدور ألبومه الجديد الذي اكتملت تحضيراته، ومن المقرر طرحه صيفًا تزامنًا مع
عيد الأضحى
.
انتهى الفنان المصري
محمد منير
من تسجيل وتحضير ألبومه الغنائي المنتظر، والذي سيصدر قريبًا ليعيد حضوره إلى ساحة الأغنية المصرية بعد فترة من الغياب. ويترقب جمهوره هذا الإصدار بشوق، خاصة مع ما يتضمنه من تعاونات مع مجموعة من الشعراء والملحنين الشباب، في تجربة تحمل طابعًا فنيًا مختلفًا يضيف أجواء جديدة إلى الأغاني التي يضمها الألبوم.
وقد تصدّر اسم محمد منير قوائم البحث على "غوغل" خلال الساعات الماضية بعد إعلان خبر انتهاء العمل على الألبوم وتحديد موعد إطلاقه. وأكدت مصادر مقربة أن الألبوم سيطرح رسميًا في صيف عام 2025، تزامنًا مع احتفالات
عيد الأضحى
، ما يضيف إلى المناسبة طابعًا فنيًا خاصًا لمحبي "الكينج".
الألبوم يضم 10 أغنيات متنوعة، تعاون فيها محمد منير مع مجموعة من الشعراء والملحنين من الجيل الجديد. من بين الأسماء التي شاركت في صياغة كلمات الأغنيات الشاعرة منة القيعي، التي سجلت نجاحات ملفتة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب كل من
هالة
زيات،
مصطفى حدوتة
،
تامر حسين
، وكوثر مصطفى. أما على صعيد الألحان، فقد تعاون منير مع الملحنين أحمد زعيم،
عزيز الشافعي
، وإيهاب
عبد الواحد
.
وفي سياق آخر، كانت الحالة الصحية للفنان محمد منير قد أثارت قلق جمهوره، بعد تعرّضه لوعكة صحية منذ عدة أشهر، منعته من حضور حفل تكريمه الذي أقيم ضمن فعاليات يوم الثقافة المصرية في دار الأوبرا. ورغم غيابه عن الحدث، فقد بادر وزير الثقافة المصري بزيارة منزل منير للاطمئنان على صحته وتسليمه درع التكريم شخصيًا، وهو ما ترك أثرًا طيبًا لدى الفنان المخضرم، خاصة وأنه تقدير يأتي من بلده
مصر
.
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