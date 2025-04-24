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"الايس كريم" يجعل اسم هاجر الشرنوبي الأكثر بحثاً على غوغل.. ماذا قالت؟

فن وثقافة

2025-04-24 | 10:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;الايس كريم&quot; يجعل اسم هاجر الشرنوبي الأكثر بحثاً على غوغل.. ماذا قالت؟
521 شوهد

كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي، جانبا مختلفا من حياتها لأول مرة وهو ما جعل اسمها يتصدر محرك البحث جوجل الساعات الأخيرة، بعدما روت كيف اعتمدت على نفسها ورفضت أن تطلب المساعدة من أحد، وأصرت على تحمل تكاليف تعليم ابنها بمفردها، وهو ما دفعها للعمل كبائعة آيس كريم.

تعتبر هاجر الشرنوبي من الفنانات اللاتي حققن نجاحا واسعا وفي فترة قصيرة، وقدمت عدد من الأعمال المميزة، وكان آخرها مسلسل "حكيم باشا" في رمضان 2025، وقدمت في المسلسل دور امرأة صعيدية ولاقت اعجاب الجمهور.
وفي حوار انساني، كشفت هاجر الشرنوبي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها واجهت صعوبات في توفير نفقات مدرسة ابنها، ورفضت فكرة طلب مساعدة من أحد، لذا قررت العمل وبالفعل عملت كبائعة آيس كريم في الساحل الشمالي، وكانت تتقاضى في الشيفت الواحد 200 جنيه، واستمرت في هذا العمل 3 أشهر.
وكانت قد تعرضت هاجر الشرنوبي لانتقادات واسعة بسبب صورتها وهى تقبل ابنها في فمه في عيد ميلادها، حيث اعتبر البعض أنها صورة غير لائقة.
ولكن لم تصمت هاجر الشرنوبي على الانتقادات التي وجهت لها، وكان ردها حاسما عبر صفحتها الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "صورة كل عيد ميلاد ابني حبيبي اللي شقيت وتعبت فيه 13 سنة، هفضل أحضنه وابوسه حتى لما يبقى أب وأي حد شايف فالصور دي أي عيب يروح يتعالج. في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا".
وكان حفل زفاف هاجر الشرنوبي على المنتج أحمد الجابري ساحرا، حيث أقيم في الساحل الشمالي، وحضره عدد من الفنانين ونجوم الوسط الفني، وكانت إطلالة هاجر الشرنوبي في زفافها رقيقة وانيقة للغاية وعنوانا للبساطة.
ولأول مرة تكشف الفنانة هاجر الشرنوبي، أنها اضطرت إلى تأجيل شهر العسل بعد زواجها بسبب انشغالها بتصوير مسلسل "حكيم باشا" والذي عرض في رمضان 2025.
وكانت مشاركة هاجر الشرنوبي في مسلسل "حكيم باشا" مميزة، حيث جسدت شخصية صفا الزوجة الأقرب لقلب حكيم باشا "مصطفى شعبان" والأكثر عقلا.
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الايس كريم

هاجر الشرنوبي

وفاة والدها

الزواج

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