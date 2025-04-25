‏ أصالة وفضل شاكر يحصلان على عضوية نقابة الفنانين في سوريا

– فني

منحت الفنانين في العضوية بمرتبة الشرف لكل من الفنانة السورية والفنان اللبناني ، تقديراً لمسيرتهما الفنية وموقفهما من القضية السورية.



وأضافت: "شكراً جزيلاً لنقيب الفنانين السوريين الأستاذ الناطور على تقديركم ومحبتكم. ومن كلّ قلبي أتمنّى أن أكون بينكم عن قريب. كنت بأمسّ الحاجة للقليل من ، والله أكرمني بفرح كبير. شكراً وطني. شكراً . شكراً أهلي وأحبابي". وشاركت ورقة العضوية عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، أرفقتها بتعليق جاء فيه: "أتشرّف بهذه الهدية الغالية من وطني الغالي الأول، الذي أشتاق له على قدر ما أشتاق إلى أبي، وأحبه على قدر ما أحب أبي، وأخلصت له على قدر ما أخلصت لأبي".وأضافت: "شكراً جزيلاً لنقيب الفنانين السوريين الأستاذ الناطور على تقديركم ومحبتكم. ومن كلّ قلبي أتمنّى أن أكون بينكم عن قريب. كنت بأمسّ الحاجة للقليل من ، والله أكرمني بفرح كبير. شكراً وطني. شكراً . شكراً أهلي وأحبابي".

ونشر شاكر عضوية عبر حسابه الرسمي في إكس، مرفقة بتعليق: "شكراً أستاذ مازن، وشكراً للشعب السوري . محبتكم وسام شرف في قلبي. الله يسعد قلبكم".

وشكر النقيب مازن الناطور الفنانين الذين قُدمت لهم العضوية أخيراً على إيمانهم برسالتهم الفنية، وهم: أصالة، ، الفنان والموسيقار السوري مالك الجندلي، الفنان السوري أحمد القسيم، قائلاً عبر حسابه الرسمي في إنستغرام: "شكراً من القلب لكل فنان آمن برسالته وعمل من أجلها... شكراً من القلب لكل من وقف إلى جانب الحق ولم يقع في فخ المغريات ... الفن رسالة ومسؤولية، وهذا أقلّ ما نستطيع تقديمه لكم أيها الشرفاء".