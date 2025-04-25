الفنان الأمريكي "ريتشارد جير" يشعل مواقع التواصل بقصيدة محمود درويش فكر بغيرك

جاءت هذه اللحظة المؤثرة خلال حملة تضامنية أطلقها فنانون عالميون للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على ، حيث أراد جير من خلال كلمات درويش أن يكرّم كل من يسعى إلى إنهاء المعاناة والاضطهاد في فلسطين وسائر أنحاء العالم.تفاعل واسع شهدته المنصات الرقمية، حيث وصف كثيرون أداء جير بأنه "رسالة إنسانية قوية" و"لحظة فنية لا تُنسى".ادناه الفيديو: