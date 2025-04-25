إعلامية تهاجم حلا شيحة بسبب الحجاب

وهاجمت "نخلة"، في برنامجها على قناة "هي"، ابتعاد هلا شيحة عن الفن ثم عودتها إليه، واتهمتها باستخدام الحجاب كوسيلة للظهور على الساحة وإثارة الجدل.وقالت: "أنا مش بتكلم عن الدين والأخلاق، لكن بيحصل ده للمرة الثالثة غريب. الحجاب مش لعبة أو وسيلة للترند. ارتبط الحجاب عندها بالزيجات والقرارات المثيرة".وأضافت: "زي ما حصل مع وقت نزول الفيلم وهي اتجوزت، ده إهانة للفن. الحجاب حرية شخصية، لكن لو قررتي تتحجبي، التزمي بعيدًا عن إثارة الجدل. ما يحدث حاليًا بيخلي الناس مش قادرة تصدقك. ربنا يهديك ويجعلها المرة الثالثة والأخيرة".وأكدت أن الاعتزال بشكل صامت، كما فعلت وشمس البارودي، هو الأسلوب الأكثر احترامًا.وأثار ظهور بالحجاب عبر صورة نشرتها على حسابها في "إنستجرام" جدلًا واسعًا. وعلّقت على الصورة برسالة تحمل معاني الشكر والحمد لله.وقالت: "أجمل كلمة ممكن نقولها في كل الأوقات هي الحمد لله... كلنا عندنا أيام صعبة، واللي تعبان واللي بيفقد أحبة، لكن دايمًا نقول الحمد لله".