حقيقة وفاة الفنان عادل امام سريريا

وقال في تصريحات صحفية "لا أعلم متى سيتوقف هؤلاء الذين يروجون الشائعات، الزعيم بحالة جيدة، والحمد لله". وأكد أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة وأن شقيقه يتمتع بصحة جيدة.وفي تصريح آخر أدلى نفى المنتج المصري أيضا ما يتم تداوله بشأن الحالة الصحية للزعيم، وأوضح قائلا: "لأنه يحمل اسم الزعيم ، فكل من يسعى للشهرة يطلق أخبارا عنه، لكنها غير صحيحة".وأردف: "أؤكد أنه بخير وبصحة ممتازة، والحمد لله. لا أفهم ما الذي يستفيدونه من إثارة القلق بين الناس بشأنه في كل مرة"، مشيرا إلى أنه "(عصام إمام) متواجد حاليا في ميلانو ويتواصل باستمرار مع عائلته وشقيقه عادل إمام".وفي سياق متصل، اكد الفنان نجل الزعيم عادل إمام، خلال الأيام الماضية على هامش حضوره عزاء زوجة الفنان أن والده بصحة جيدة ولا صحة لهذه الشائعات.يذكر أن آخر ظهور فني للفنان عادل إمام كان في عام 2020 من خلال مسلسل " "، الذي لاقى نجاحا واسعا.