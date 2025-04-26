في أحدث ظهور.. جلسة تصوير جريئة لرانيا يوسف أمام البحر

ونشرت ، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه يشبه الصيف تقريبًا".وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "برنسيسة، جميلة أوي، يا جمالك نوع تاني، قمر يا رانيا، جمال ودلال، حلوة كتير، عسل جدا".يُذكر أن، شاركت في دراما رمضان 2025 بـ 3 مسلسلات هم "نص الشعب اسمه محمد"، و"جريمة الليل"، و "أهل الخطايا".