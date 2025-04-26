بسبب ياسمين عز.. الحبس والغرامة بحق الإعلامي اللبناني "نيشان"

كما قررت المحكمة إلزام نيشان بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بعد إدانته بسب وقذف الإعلامية المصرية .وتضمنت مستندات الدعوى أن نيشان استخدم عبارات مسيئة ومهينة بحق عز، عبر منصات التواصل الاجتماعي، متعمدًا الإساءة إلى شخصها والنيل من كرامتها.وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد انتهت من تحقيقاتها في الشكوى المقدمة ضد نيشان، لتثبت الوقائع المنسوبة إليه بشكل قاطع، مما استدعى إحالته إلى المحاكمة أمام ، التي أصدرت حكمها اليوم بحق الإعلامي اللبناني.