أداء إلهام شاهين في "سيد الناس" غير مقنع.. عايدة رياض تتهجم

وخلال تصريحات تلفزيونية على قناة "الشمس" المصرية، قالت إن شخصية "اعتماد الهواري" التي جسدتها لم تصل إلى درجة الإقناع المنتظرة منها، رغم التاريخ الطويل والحافل الذي تتمتع به على الساحة الفنية.وأوضحت رياض أن احترامها الكبير لإلهام لا يمنعها من قول رأيها بوضوح وصراحة، معتبرة أن الأداء جاء باهتًا ولم يرق لمستوى التوقعات.ورفضت التعليق على ما إذا كان المخرج سببًا في هذا المستوى من الأداء، كما تجاهلت الرد على تصريحات شاهين التي قالت إنها اكتشفت "طبقة صوت جديدة" تناسب الدور.وأشارت عايدة إلى أن مسلسل "سيد الناس" ينتمي إلى فئة الأعمال التي تفرط في تصوير البيئات الشعبية بطريقة مبالغ فيها، مما يشوه صورة شرائح مهمة من المجتمع المصري.وبحسب تقييمات بعض النقاد، اتسم أداء إلهام شاهين بالمبالغة في الصراخ وغياب الانفعالات الطبيعية، مع افتقاد تعبيرات الوجه إلى المصداقية، الأمر الذي جعل بعض مشاهدها مادة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.