"كذاب ليقول الفلوس وسخ الدنيا"... تصريحات صادمة لسولاف جليل في بودكاست "مايك السومرية"

سألت لمياء ضيفتها سلاف عن ماذا تفضّل الحب أم المادة، ردّت الممثلة أنها تختار المادة، وفي الإرتباط تختار الحب والمادة معاً، فقالت حين تريد الزواج، تريد أن تعيش حياة بنفس المستوى التي تعيشها الآن، وأضافت أنها عدّت بعمرها مرحلة الحب، وحالياً تفكّر بعقلها، وقالت: "الإنسان كل ما يكبر، تصبح اختياراته وقراراته أصعب". وأشارت سولاف إلى صفات الرجل الذي تحبّه وقالت انها تفضل الرجل المهني والمسؤول والذي يحب حياته وعمله.

وعن اذا كانت تقبل بأن ترتبط بشخص أقل منها مادياً، فأجابت سولاف أن الذي يقول أن المال هو "وسخ الدنيا" هذا الشخص كذاب، وأضافت إلى أن لولا المال كيف يعيش الإنسان، "كلاس الماي لتروين عطشك تشتريها، وحتى الستر وما تفضحين أحد صارت بفلوس"، وتابعت منفعلة: "الكفن بعد بتشتريه بفلوس، فيجيك واحد يكلك مو كلشي بالدنيا فلوس.. لأ كذاب".

وعن عملها البعيد عن الفنّ، كشفت في بودكاست #مايك_السومرية أنها تمتلك شركة خاصّة حيث وفّرت فرص عمل للشباب، وأكّدت أن الشركة من ضمن اختصاصها، وقالت: "أنا ما روح على مجال مو اختصاصي، ما بروح على عالم السيارات لأن مو اختصاصي". ورفضت سولاف الكشف عن رواتب الموظفين في شركتها ولكنها أكدت أنهم مرتاحين وراضيين.

وأثارت تصريحات سولاف في بودكاست السومرية جدلاً واسعاً بين المشاهدين ونالت نسبة مشاهدة مرتفعة جداً وعبّر الرواد عن آرائهم حولها حيث البعض أعجب بكلامها الجريء والتصريح، فيما آخرون انتقدوا تفكيرها وكلامها عن المال والحب.