وفاة مخرج عراقي

وذكر بيان للنقابة ورد لـ ، أنه "ببالغ الحزن والاسى تنعى رحيل الاستاذ ، والذي وافته هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه وتلامذته الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه ".الجدير بالذكر أن الراحل مخرج وكاتب واستاذ تدريسي في الجميلة تعلّم وتخرج الكثير من نجوم الفن العراقي على تدريسه الاستاذ عبد الوهاب عبد ، وفق البيان.