الحكم على شاب تحرش جنسياً بالفنانة انتصار

وبينت وسائل إعلام محلية أنه ووفقاً للتحقيقات، فقد انتظر المتهم الفنانة عند خروجها من مسكنها بالساحل الشمالي خلال الصيف الماضي، حيث قام بنزع ملابسه وارتكاب أفعال خادشة للحياء، كما التقط صوراً لها أثناء هروبها نحو سيارتها.ولاحق المتهم الفنانة بعد هروبها الأولي، وحاول فتح باب سيارتها لاستكمال تحرشه، لكنه فشل في ذلك.وعقب الواقعة، توجهت الفنانة انتصار إلى حيث حررت محضراً رسمياً، تم على إثره ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة التي أحالته بدورها إلى المحكمة.من الجدير بالذكر أن الفنانة انتصار تشارك حالياً في بطولة فيلم "صقر وكناريا" حيث تؤدي دور والدة النجم .