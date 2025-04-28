فنان مصري شهير يخضع لعملية جراحية.. اخرس لمدة 6 أيام

ونشر صورة له من داخل المستشفى، معلقا عليها بالقول: "أنشر هذا المنشور حتى لا يغضب العرائس مني بسبب عدم حضوري أفراحهم، وكذلك بخصوص الحفلات التي اعتذرت عن حضورها هذا الأسبوع، ليكونوا على يقين بأنني مريض بالفعل".وأضاف: "والله لم أكن أرغب في نشر شيء، لكن أردت التوضيح: الحمد لله أجريتُ عملية بسيطة في الأحبال الصوتية"، مشيرا إلى أنه سيرتاح لمدة 6 أيام من دون كلام حتى.وتفاعل العديد من الفنانين ومتابعي الفنان مصطفى قمر مع منشوره، حيث تمنوا له السلامة، داعين له بالشفاء والعافية.وتوجه إليه الفنان بالقول: "ألف مليون سلامه عليك يا .. ألف سلامة"، وكتب له الفنان : "سلامتك .. ربنا يتم شفاءك على خير".يذكر أن قمر كان قد أحيا حفلا غنائيا على خشبة مسرح البالون، والذي رفع شعار "كامل العدد"، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد، حيث قدم الفنان الشهير خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء، منها "السود عيونه"، و"منايا"، و"لو سألوني".